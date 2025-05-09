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Bursa'da Kaza: İki Kardeş ve Enişte Hayatını Kaybetti

Bursa'da Kaza: İki Kardeş ve Enişte Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile cipin çarpışması sonucu Mesut ve Ferhat Hoş kardeşler ile enişteleri Gürsel Hoş hayatını kaybetti. Kazanın ardından alkollü sürücü Y.S. çalıların arasında saklanırken yakalandı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde otomobil ile cipin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Mesut (27)-Ferhat Hoş (33) kardeşler ile enişteleri Gürsel Hoş (41) toprağa verildi. Besici olan kardeşlerin enişteleri ile ortak oldukları öğrenilirken, kazanın ardından çalıların arasında saklanırken yakalanan alkollü sürücü Y.S.'nin (47) tedavisi sürüyor.

Kaza, dün saat 01.00 sıralarında Dutluca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İznik'ten Orhangazi yönüne seyir halinde olan Ferhat Hoş yönetimindeki 06 EMB 514 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Y.S. idaresindeki 16 BAP 990 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan cip, yoldan çıkıp zeytin ağaçlarına çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ferhat Hoş ile yanında bulunan kardeşi Mesut Hoş ve enişteleri Gürsel Hoş 'un hayatını kaybettiği belirlendi.

ÇALILARIN ARASINA SAKLAMIŞ

Araçta sıkışan cenazeler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Cip sürücüsü Y.S., kaza yerinde bulunamayınca ekipler tarafından çevrede arama başlatıldı. Yaklaşık yarım saat süren arama sonucunda Y.S. kaza yerine yakın bir bölgede çalıların arasında saklanırken bulundu. Hafif yaralı olduğu belirlenen ve Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.S.'nin 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi.

BESİ ÇİFTLİĞİ İŞLETİYORLARMIŞ

İznik Gölü yolu mevkisinde bulunan kurbanlık besi çiftliğinin işletmecisi olduğu öğrenilen Mesut-Ferhat Hoş kardeşler ile enişteleri Gürsel Hoş'un cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Hoş kardeşler ile enişteleri, Orhangazi ilçesi Gazi Orhanbey Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Orhangazi Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan alkollü sürücü Y.S.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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