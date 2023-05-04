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Bursa'da Kaza Güvenlik Kamerasına Yansıdı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Bursa'da Kaza Güvenlik Kamerasına Yansıdı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Güncel Haberler

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Serkan İnce (20) ve Barış Üngör'ün (20) hayatını kaybettiği, sürücü Serhat Yerlikaya'nın (19) ağır yaralandığı kaza, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Serhat Yerlikaya'nın kullandığı hafif ticari aracın kontrolden çıkıp, önündeki otomobile çarptığı, ardından oto yıkama servisine doğru savrulduğu görüldü. Öte yandan durumu ağır olan Yerlikaya'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Mehmet İNAN/BURSA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Güncel

Yıldırım Bursa Güncel Haberler

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