Bursa'da Kaza: 7 Kişi Yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Orhan B. (68) idaresindeki 16 LE 038 plakalı otomobil, Gemiç Kavşağı'nda Gülcan K. (35) yönetimindeki 16 UCF 17 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerin de aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gemlik ve Orhangazi'deki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.