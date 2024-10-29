Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Kaykayla Geçen Çocuğa Çarpıp Kaçan Sürücü Tutuklandı

Bursa'da Kaykayla Geçen Çocuğa Çarpıp Kaçan Sürücü Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 10 yaşındaki Yusuf Çakır'a kaykayıyla yolun karşısına geçerken çarpan servis minibüsü sürücüsü Özcan Sert'in 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi. Çocuk, kafa travması nedeniyle hayatını kaybetti.

BURSA'da, kaykayıyla yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf Çakır'a (10) çarpıp, ölümüne neden olduktan sonra kaçan servis minibüsü sürücüsü Özcan Sert'in (53), 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi. Çakır'ın, kafa travmasına bağlı beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Olay, 8 Eylül'de, saat 18.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyun oynamaya parka gitmek için evinden çıkan Yusuf Çakır'a kaykayıyla yolun karşısına geçmek istediği sırada, 16 S 4079 plakalı servis minibüsü çarptı. Sürücü, aracın altında kalan Çakır'ın üzerinden geçip, çevredekilerin uyarısına rağmen yoluna devam etti. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yusuf Çakır, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin araçta şoförlük yapan Özcan Sert olduğunu, kazanın ardından aracı, sahibine bırakıp, Yenişehir ilçesine kaçtığını belirledi. Polisler, kaldığı adresi belirlenen şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Sert, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlanırken, tutuklu sanığın 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi. Yusuf Çakır'ın, kaza nedeniyle kafa travmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması ve beyin kontüzyonu nedeniyle öldüğü belirtilen iddianamede, Sert'in, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu minibüsle çarpıp, çocuğun ölümüne sebebiyet verdiği belirtildi.

ÇOCUĞU YERDE GÖRÜNCE PANİKLEYİP, KAÇMIŞ

İddianamede savunmasına da yer verilen tutuklu sanık, aracıyla seyir halindeyken sokağa dönüş yaptığı sırada, sağ arka tekerde sarsıntı hissettiğini, sağ aynaya bakınca yerde yatan bir çocuk gördüğünü, çocuğun yanında kaykay olduğunu ve aniden panikleyip, olay yerinden uzaklaştığını söyledi. İddianame, Bursa Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, Özcan Sert'in yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Çocuk Bursa Hukuk Kaza

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu

 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Defter'e düştüğü çarpıcı mesaj

 Uyanık esnaf 7 bin TL üzerindeki alışverişlerde kart kullanım mecburiyetini fırsata çevirdi

Uyanık esnafın komisyon oyunu! 7 bin TL mecburiyetini fırsata çevirdiler
Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı

Portekiz'i tebrik eden HDP'li isim 29 Ekim'de de rahat durmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
29 EKİM MARŞLARI! Cumhuriyet Bayramı kutlama marşları 29 Ekim (bugün) okullar kapalı mı, resmi tatil mi? Okullar ne zaman açılacak? 29 Ekim AVM'ler açık mı, kapalı mı? Cumhuriyet Bayramı'nda alışveriş merkezleri çalışıyor mu? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Google'da Doodle oldu! CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI! 29 Ekim Atatürk sözleri, şiirleri ve mesajları… Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta 29 Ekim canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki! Lara kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Lara kaç yaşında, nereli? Lara biyografisi! 29 EKİM BORSA KAPALI MI? Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Naim Babüroglu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Naim Babüroglu kaç yaşında, nereli? Naim Babüroglu biyografisi! 29 EKİM NÖBETÇİ NOTER | 29 Ekim noter açık mı, çalışıyor mu? Bugün nöbetçi noter var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.