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Bursa'da kayıp olarak aranan kız çocuğu ölü bulundu

AA - Ayhan Fidan - Güncel
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Bursa'da kayıp olarak aranan kız çocuğu ölü bulundu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kayıp olarak aranan 15 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kayıp olarak aranan 15 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Uluabat Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar göl kenarındaki arazide bir ceset olduğunu gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Karacabey Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Cesedin, ailesiyle birlikte Şırnak'tan mevsimlik işçi olarak Bakırköy Mahallesi'ne gelen ve iki hafta önce kaybolan Kezban Sakcak'a (15) ait olabileceğini değerlendiren ekipler durumu, yakınlarına bildirdi.

Olay yerine gelen Sakcak'ın ailesi, cesedin kızlarına ait olduğunu teşhis etti.

Sakcak'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kezban Sakcak'tan haber alamayan yakınları, 29 Mayıs'ta durumu jandarma ekiplerine bildirmişti.

İhbar üzerine bölgede Sakcak'ın ailesi ve AKUT ekiplerinin de desteğiyle arama çalışması gerçekleştirilmiş ancak herhangi bir bulguya rastlanılamamıştı.

AA / Ayhan Fidan - Güncel

Karacabey Şırnak Bursa Güncel Haberler

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