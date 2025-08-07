Bursa'da Kayıp Kişinin Cansız Bedeni Ormanlık Alanda Bulundu

İnegöl ilçesinde kayıp olarak aranan Özcan Duymaz'ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Ailesinin yaptığı kayıp başvurusu sonrası başlatılan arama çalışmaları, teknik takip ile Duymaz'ın telefon sinyalinin bulunduğu bölgede sonuçlandı.

Bursa'da kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

İnegöl ilçesinde iki gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Özcan Duymaz'ı bulmak için çalışma başlatıldı.

Yapılan teknik takipte, Duymaz'ın telefon sinyalinin İnegöl Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi çevresinde uzun süre aktif kaldığı, ardından telefonunun kapandığı belirlendi.

Çalışmaların ikinci gününde, Şipali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Duymaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

