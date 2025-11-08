Haberler

Bursa'da Kayıp 4 Genç 5 Saatlik Arama Sonunda Bulundu

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaybolan 4 genç, 5 saatlik arama çalışması sonucunda ormanlık alanda bulundu. Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

5 SAAT SONRA BULUNDULAR

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi Uludağ eteklerinde kayıp ihbarında bulunulan 4 genç, 5 saatlik arama çalışması sonucunda ormanlık alanda bulundu. Saat 17.00 sıralarında gelen ihbar üzerine yaşları 16 ve 17 arasında değişen gençlerin bulunması için arama çalışması başlatıldı. Ekipler, kayıp gençlerin cep telefonlarından alınan son sinyalle konumlarını belirleyerek o bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. 5 saatlik çalışmanın sonunda 4 kişilik arkadaş gurubu, ormanlık alanda bulundu. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan 4 gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
