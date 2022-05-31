Bursa'da kaybolan kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı - Haberler

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Bursa'da kaybolan kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı

AA - Ayhan Fidan - Güncel
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Bursa'da kaybolan kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 2 gün önce kaybolan 15 yaşındaki Kezban Sakçak için arama çalışması başlatıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 2 gün önce kaybolan 15 yaşındaki Kezban Sakçak için arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Bakırköy Mahallesi'ne mevsimlik işçi olarak çalışmaya gelen Kezban Sakçak'tan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatan güvenlik güçlerine, AKUT ekipleri de destek verdi.

Kezban Sakçak'ın ailesinin de katıldığı arama çalışmaları devam ediyor.

AA / Ayhan Fidan - Güncel

Karacabey Jandarma Bursa işçi Güncel Haberler

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