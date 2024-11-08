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Bursa'da Kayaya Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Bursa'da Kayaya Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen kazada, yol kenarındaki kayaya çarpan otomobilin sürücüsü Şaban Ün hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BURSA'nın Kestel ilçesinde yol kenarındaki kayaya çarpan otomobilin sürücüsü Şaban Ün (58) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Ümitalan mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e giden Şaban Ün'ün kullandığı 16 ARP 395 plakalı otomobil, yol kenarındaki kayaya çarpıp savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden çıkarılan Ün, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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