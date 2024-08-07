Bursa'da Kayalıklarda Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

BURSA'da, balık tutmak için dere yatağına inerken kayalıklarda mahsur kalan 3 kişi, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde, dün saat 19.00 sıralarında, balık tutmak için Nilüfer Çayı'na giden Ahmet Yusuf Ö. (22), Efe T. (20) ve Burak Y. (23) dere yatağına inerken, kayalıklarda mahsur kaldı. 3 arkadaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla, bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ahmet Yusuf Ö., Efe T. ve Burak Y., ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından bulundukları yerden kurtarıldı.