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Bursa'da Kavşakta Drift Yapan Sürücüye Rekor Ceza

Bursa'da Kavşakta Drift Yapan Sürücüye Rekor Ceza
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir sürücü, trafiğe aldırış etmeden kavşakta dakikalarca drift yaptı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, sürücü E.B.'ye toplam 58 bin 187 TL para cezası kesildi.

BURSA'da trafiğe aldırış etmeyen bir sürücü, otomobiliyle kavşakta dakikalarca drift yaptı. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. 34 GUS 862 plakalı otomobilin sürücüsü, yanından geçen diğer araçlara aldırış etmeden, kavşakta dakikalarca drift yaptı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, plakasını belirledikleri otomobilin sürücüsünün E.B. olduğunu belirledi.

Sürücüye ve araç sahibine toplam 58 bin 187 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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