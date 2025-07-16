Bursa'da Kavga Sonrası Ölüm Davasında Mütaala Açıklandı

Bursa'da, kavga sırasında başına beton parçası atılan kişinin ölümüyle ilgili haklarında dava açılan biri tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada cumhuriyet savcısının celse arası sunduğu esasa ilişkin mütalaa ilgili taraflara tebliğ edildi.

Mütalaada, tutuklu sanık Yusuf A'nın, Uğur B. ve Hüseyin B'ye yönelik eylemleri nedeniyle "silahla kasten basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis, Ramadan Bayar'a yönelik eylemi nedeniyle de "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Diğer sanıklar Uğur B., Hüseyin B., Ali D., Behçet K., Umut B. ve İsmail K'nin de "silahla kasten basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Olay

Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde geçen ocak ayında aralarında borç meselesi yüzünden husumet bulunan Yusuf A. ile Hüseyin B. ve Uğur B. arasında tartışma çıkmıştı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olaya komşu aileler de karışmış, bu sırada çatıya çıkan Yusuf A. tarafından kalabalığın üzerine fırlatıldığı iddia edilen beton parçası, Ramadan Bayar'ın başına isabet etmişti.

Kavga edenleri ayırmaya çalışırken yaralanan Bayar, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Jandarma, Yusuf A. dahil kavgaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına almıştı. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan Yusuf A. tutuklanmış, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Olaya karışan 7 kişi hakkında "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından dava açılmıştı.