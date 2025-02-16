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Bursa'da Kavga Arasında Güvenlik Görevlisi Yaralandı

Bursa'da Kavga Arasında Güvenlik Görevlisi Yaralandı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, parkta iki grup arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi, döner bıçağıyla yaralandı. Olayın ardından güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi yok.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, parkta iki grup arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi, döner bıçağıyla bacağından yaralandı.

Anadolu Mahallesi'ndeki Gökdere Millet Bahçesi'nde iki grup arasında kavga çıktı.

Büyüyen kavgaya müdahale eden güvenlik görevlisi Mücahit Tilci (46), kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın tarafından döner bıçağıyla bacağından yaralandı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Tilci'yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Güncel
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