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Bursa'da Kauçuk Fabrikasında Yangın Çıktı

Güncel Haberler

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde lunaparklara kauçuk üreten bir fabrikada yangın çıktı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Bursa'da kauçuk fabrikasındaki yangın böyle görüntülendi

BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde lunaparklara kauçuk üreten bir fabrikada yangın çıktı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi Kırmızı Cadde'de bulunan kauçuk fabrikasında patlama ile birlikte yangın çıktı. Saat 22.30 civarında başlayan yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanlığına ait 20 itfaiye aracı hem Kırmızı Cadde'de hem de Turuncu Cadde'den müdahalede bulunuyor. Ekipler çalışmasını sürdürürken sağlık ekipleri de tedbir amaçlı bölgede bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Bursa Güncel Haberler

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