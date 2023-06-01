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Bursa'da Kauçuk Fabrikasında Yangın Çıktı

Bursa'da Kauçuk Fabrikasında Yangın Çıktı

Güncel Haberler

Bursa'da bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Fabrikada üretilen kauçuk malzemelerin lunaparklara gönderildiği belirtiliyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Bursa'da bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Işıktepe Mahallesi'ndeki Nilüfer Organize Bölgesi'nde lunaparklara kauçuk malzeme üreten bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, kentin birçok noktasından dumanı görülen yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca - Güncel

İtfaiye Bursa Güncel Haberler

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