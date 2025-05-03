Bursa'da Kauçuk Fabrikasında Yangın

Bursa'da Kauçuk Fabrikasında Yangın
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir kauçuk fabrikasının depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'da kauçuk fabrikasının depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'ndeki kauçuk fabrikasının depo kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle fabrikaya sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

Ekipler, hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
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