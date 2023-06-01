Bursa'da Kauçuk Fabrikasında Korkutan Yangın

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde lunaparklara kauçuk üreten bir fabrikada yangın çıktı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, patlama ile birlikte çıktı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanlığına ait 20 itfaiye aracı müdahale ediyor. Sağlık ekipleri de tedbir amaçlı bölgede bulunuyor.