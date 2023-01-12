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Katlı otoparktaki 3 otomobil yandı

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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde katlı otoparkta alev alan 3 otomobilde büyük hasar oluştu.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde katlı otoparkta alev alan 3 otomobilde büyük hasar oluştu.

Doğanbey Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 7 katlı otoparkın 6'ıncı katında park halinde bulunan bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki iki otomobile de sıçradı. Dumanı fark eden otopark görevlisi, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alıp söndürdü.

Yangında 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel

Osmangazi Bursa Güncel Haberler

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