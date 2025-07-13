Bursa'da Karton Yüklü TIR Yangını

Bursa'nın Karacabey ilçesinde karton yüklü TIR alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bursa-İzmir kara yolunda seyir halinde olan, Mustafa G. (66) idaresindeki AEK 876 plakalı çekici ve 26 ABR 337 dorse plakalı karton yüklü TIR, saat 12.00 sıralarında Karacabey ilçesi Çatrak mevkiine geldiğinde alev aldı. Sürücü, TIR'ı sağ şeride çekti. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yol ulaşıma kapanırken, dorsedeki yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangın, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Dorsenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: Yasin KESKİN