Bursa'da 'kart-film' yöntemiyle hırsızlık operasyonu: 18 şüpheli yakalandı

Bursa'ya farklı şehirlerden gelen ve 'kart-film' yöntemiyle evlere girerek altın ve para çalan 18 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda yüklü miktarda altın ve 5 milyon lira ele geçirildi.

BURSA'ya farklı şehirlerden gelerek, çok sayıda eve 'kart-film' yöntemiyle girip yüklü miktarda altın ve yaklaşık 5 milyon lira çalan 18 şüpheli, 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, il genelinde 'kart-film' yöntemiyle yapılan hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler çalışmada, aile fertleri tarafından, hırsızlık olaylarının yaşandığı mahallelerin yakınlarına araçla bırakılan şüphelilerin, gittikleri sitelerde öncelikle kapı zillerini çalarak açan kişilere kiralık ev sorduklarını veya dilenci numarası yaptıklarını tespit etti. Ekipler, kapıyı açan olmayınca kilitli olmayan kapıları 'kart-film' yöntemi denilen sert plastik kartlar kullanıp açarak ikametlere giren şüphelilerin, hırsızlık olayının ardından evi toparlayarak, soğukkanlı bir şekilde adreslerden ayrıldıklarını belirledi.

YAKALANMAMAK İÇİN TAKSİ, OTOBÜS, MİNİBÜSE BİNMİŞLER

Şüphelilerin, izlerini kaybettirmek için, evden çıktıktan sonra yaklaşık 2-3 kilometre yürüyüp, yoldan geçen otobüs, minibüs veya taksiye binerek uzaklaştıkları saptandı. Şüphelilerin kendilerini özel araçla, hırsızlık yapacakları adrese getiren aile fertlerini, güvenlik kamerası olmayan bölgelere çağırarak, kendilerini aldırdıkları da tespit edildi.

250 SAATLİK GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Ekipler, yaklaşık 250 saatlik kamera kaydını izleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerin şehir dışından gelerek hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiklerini saptayan ekipler, operasyon için harekete geçti. 16 Eylül'de, Bursa merkezli Yalova, Kırıkkale ve Eskişehir'de, önceden belirlenen 20 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. 18 şüpheli yakalanırken, üst ve ev aramalarında yüklü miktarda altın ve yaklaşık 5 milyon lira ele geçirildi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 9'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.