Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Kargo Minibüsü Yanarak Kül Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kargo minibüsü, bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başladı. Sürücü yara almadan kurtulurken, araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

BURSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan kargo minibüsü, bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başladı. Sürücü S.A., kazadan yara almadan kurtulurken, alev alev yanan araç ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi Bursa Çevre Yolu'nda meydana geldi. İstanbul istikametinden, Ankara yönüne seyir halindeki S.A. yönetimindeki 34 KV 16 plakalı kargo taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs, alev aldı. Bu sırada sürücü S.A., kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınıp söndürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Bursa Bursa Yaşam Güncel Haberler

MHP'den ''el öpme' eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır

MHP'den '"el öpme" eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır

 En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

 Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

Bakmadan Geçme

Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 16 Temmuz son depremler AFAD ve Kandilli listesi Fransa Türkiye maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fransa Türkiye U19 maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fransa Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fransa Türkiye U19 maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Arda Güler'in sevgilisi kim, kaç yaşında? Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman kimdir, nereli, boyu kaç? Masterchef Serhat kimdir, kaç yaşında, hangi sezon yarıştı? Serhat Doğramacı kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Esra kimdir, kaç yaşında, hangi sezon yarıştı? Esra Tokelli kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Tolga kimdir, kaç yaşında, hangi sezon yarıştı? Tolga Şener kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Allan Saint-Maximin forma numarası kaç olacak? Saint-Maximin Fenerbahçe'de kaç numaralı formayı giyecek, belli oldu mu? Fransa Türkiye U19 maçı CANLI izle! (HD) 16 Temmuz Fransa Türkiye maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Masterchef Serap kimdir, kaç yaşında? Serap Küçük kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Huriye kimdir, kaç yaşında? Huriye Öncen kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Sevdet kimdir, kaç yaşında? Sevdet Ayhan kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Ümmühan kimdir, kaç yaşında? Ümmühan Ünavcı kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Bartu kimdir, kaç yaşında? Taha Bartu Ergün kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Türkiye U19 maçı hangi kanalda? UEFA U19 Avrupa Şampiyonası maçları hangi kanalda, nereden izlenir?
Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title