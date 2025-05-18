Bursa'da Kardeşler Berber Çırağını Öldürdü, İki Kardeş Tutuklandı

Bursa'da Kardeşler Berber Çırağını Öldürdü, İki Kardeş Tutuklandı
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Bursa'da berber çırağı Ali Elhalifa'nın öldürülmesi olayıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan Recep Oluk ve Kamuran Oluk, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hasan Oluk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 KARDEŞ TUTUKLANDI

Bursa'da berber çırağı Ali Elhalifa'yı (21) öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Recep Oluk (32), Kamuran Oluk (27) ve Hasan Oluk (19) Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Şüphelilerden Recep Oluk ve Kamuran Oluk tutuklanarak cezaevine gönderilirken Hasan Oluk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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