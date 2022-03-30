Son dakika haber | Karayolunda tırın kaza anları kamerada - Haberler

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Son dakika haber | Karayolunda tırın kaza anları kamerada

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberine göre Bursa-İstanbul karayolunda kontrolden çıkan tırın bariyerlere çarparak tozu dumana kattığı anlar başka bir otomobilin kamerasına yansıdı.

Bursa-İstanbul karayolunda kontrolden çıkan tırın bariyerlere çarparak tozu dumana kattığı anlar başka bir otomobilin kamerasına yansıdı. Kaza sonrası diğer araç sürücüleri zor anlar yaşadı

Kaza, İstanbul yolu Dürdane Rampası'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sol şeritten Gemlik yönüne yokuş aşağı giden tır, sürücüsünün bir anlık kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kaza yapan tır tozu dumana kattı

Arkasından seyreden araçlar ise durmayı başarırken; bu anlar bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Trafik ekiplerinin çalışmasıyla karayolu bir süre sonra trafiğe iki şeritten de açıldı.

(Ömer Demir-Ali İhsan Uğur/ İHA)

Son dakika haber | Karayolunda tırın kaza anları kamerada

Son dakika haber | Karayolunda tırın kaza anları kamerada

Son dakika haber | Karayolunda tırın kaza anları kamerada

Son dakika haber | Karayolunda tırın kaza anları kamerada

Son dakika haber | Karayolunda tırın kaza anları kamerada

Son dakika haber | Karayolunda tırın kaza anları kamerada

Son dakika haber | Karayolunda tırın kaza anları kamerada

Son dakika haber | Karayolunda tırın kaza anları kamerada

Son dakika haber | Karayolunda tırın kaza anları kamerada

Son dakika haber | Karayolunda tırın kaza anları kamerada

Son dakika haber | Karayolunda tırın kaza anları kamerada

Son dakika haber | Karayolunda tırın kaza anları kamerada

Son dakika haber | Karayolunda tırın kaza anları kamerada

Son dakika haber | Karayolunda tırın kaza anları kamerada

Son dakika haber | Karayolunda tırın kaza anları kamerada

Son dakika haber | Karayolunda tırın kaza anları kamerada

Son dakika haber | Karayolunda tırın kaza anları kamerada

Son dakika haber | Karayolunda tırın kaza anları kamerada

Son dakika haber | Karayolunda tırın kaza anları kamerada

Son dakika haber | Karayolunda tırın kaza anları kamerada

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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