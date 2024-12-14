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Bursa'da Karadenizliler Platformu Kuruldu

Bursa'da Karadenizliler Platformu Kuruldu
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Bursa'da, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon illerinin dernek ve federasyon başkanları bir araya gelerek Bursa Karadenizliler Platformu'nu (BURKAP) kurdu. Platform, Karadenizli sivil toplum kuruluşlarının birlik ve beraberliğini güçlendirmek amacıyla oluşturuldu.

Bursa'da faaliyet gösteren Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon illerinin dernek ve federasyon başkanları, bir araya gelerek Bursa Karadenizliler Platformu'nu (BURKAP) kurdu.

Bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Karadenizli sivil toplum kuruluşlarının birlik ve beraberliğini koordine etmek amacıyla oluşturulan platformun tanıtımı yapıldı.

BURKAP Başkanı Orhan Aygün, Bursa'daki Karadenizliler olarak el ele vermek, omuz omuz durmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Karadenizli 8 il ile kurulan platforma, 20 ili de üye yaparak güçlerini birleştirmek istediklerini belirten Aygün, "Sivil toplum kuruluşlarımız, ayrı bir güce sahiptir. Bu güçlerin birleştirilmesi ve Karadenizli hemşehrilerimizle yapacağımız programların daha güçlü, kalabalık olması, önemlidir." dedi.

Bursa Giresunlular Federasyonu Başkanı Üzeyir Aktaş da platformun vizyonunu, misyonunu ve hedeflerini anlattı.

Kentte yaşayan Karadenizliler arasındaki koordinasyonu daha güçlü sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Aktaş, "Daha etkili sosyal, kültürel etkinliklere imza atmak istiyoruz. Bursa'da yaşayan Karadenizli nüfusunu, nüfuzlu hale getirmek için çalışacağız. Tüm dernek başkanlarımızla bunun için mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel
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