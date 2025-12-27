Uludağ'da kar kalınlığı 12 santimetre

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Bursa'da Uludağ'ın yanı sıra, yüksek kesimde bulunan ilçelerin bir kısmında da kar yağışının etkisini arttırmasıyla sürücüler zor anlar yaşadı. İnegöl-Domaniç arasındaki kara yolunda bazı araçlar kış lastiği olmadığı için yolda kaldı. Araçların güçlükle ilerlediği yolda, Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ise ağır tonajlı araçların geçişine izin vermeyerek, sürücülere uyarılarda bulundu.

Orhaneli ilçesi Kaplıkaya mevkisinde ise kar nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyemeyen sürücüler, araçlarını yol kenarına park ederek yardım bekledi.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK-Yavuz YILMAZ/ BURSA,