'Beyaz cennet'in eteklerindeki karla kaplı evler, dronla görüntülendi
Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı Bursa'da da etkili oldu. Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladıkları Uludağ'da kar kalınlığı 62 santimetre olarak ölçülürken, eteklerindeki rengarenk müstakil evlerin çatıları karla beyaza büründü. Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi'nde bulunan, genellikle 3 katlı olarak inşa edilen bu evlerin sunduğu görsel şölen, dronla görüntülendi.
