Bursa'da bir kişi buzlanma nedeniyle kayan SUV tipi aracın altında kalmaktan kurtuldu

Güncelleme:
Bursa'da etkili kar yağışı sonrası buzlanan yolda kayan SUV tipi aracın altında kalmaktan kurtulan bir kişinin anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şehirdeki kar yağışı ve buzlanma, sürücüleri dikkatli olmaya yönlendiriyor.

Bursa'da bir kişinin etkili olan kar yağışının ardından buzlanan yolda kayan SUV tipi aracın altında kalmaktan kurtulduğu an cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kent merkezinde, sabah başlayan kar yağışıyla şehir, beyaz örtüyle kaplandı.

Çocuklar kar topu oynarken, bazı vatandaşlar da fotoğraf çektirdi.

Trafik ekipleri, buzlanma nedeniyle yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bir kişinin buzlanma nedeniyle kayan SUV tipi aracın altında kalmaktan kurtulduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

