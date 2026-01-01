Bursa'da kar yağışı; kent merkezi beyaza büründü

KAR YAĞIŞI GÜZEL GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Bursa'da sabahın ilk saatlerinde etkili olan kar yağışı, aralıklarla devam ederken, beyaza bürünen kent merkezinde güzel görüntüler oluştu. Kentin yüksek kesimlerindeki beyaz örtü dronla havadan görüntülendi.

SOKAKTA KAYAK YAPTI, KARDAN ADAMI TIRAŞ ETTİ

Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli kar yağışını halay çekerek kutlarken, Mudanya ilçesinde bir kayaksever, sokakta kayak yapmanın keyfini çıkardı. Bir berber ise dükkanının önündeki kardan adamı tıraş ederken kameraya yansıdı.

ARAÇLAR VE İŞ MAKİNELERİ İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde karla kaplı yolda ilerlemekte güçlük çeken polis aracı, vatandaşların yardımıyla yoluna devam ederken, Hamitler Mahallesi'nde de yol açma çalışmalarına katılan belediyeye ait iş makineleri yokuşta ilerlemekte zorlandı. Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde ise araçlar karda kayarak kaza yaptı. Yayaların son anda kurtulduğu kazalar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kazanın ardından kaymaya devam eden araçlar yine vatandaşlar tarafından durduruldu.

KARIN KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARDI

Kar yağışı sadece kent merkezinde değil, çevre ilçelerde de etkili oldu. Orhangazi ilçesinde salı akşamı başlayan kar yağışı, 2 gündür aralıklarla devam ediyor. Sabah saatlerinde etkisini artıran karla birlikte evlerin çatıları ve yollar beyaza bürünürken, karın keyfini çocuklar kar topu oynayarak çıkardı.

ORHANELİ-BURSA YOLUNDA YOL AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Orhaneli-Bursa yolundaki yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, Erenler ve Göktepe mahalleleri ile Kapıkaya mevkisinde yolların kapanmaması için Karayolları ve belediye ekiplerinin, kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Yiğithan HÜYÜK-Hüseyin SEZGİN-Osman SAK-Hasan BOZBEY/BURSA,