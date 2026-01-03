Haberler

'Beyaz cennet'in eteklerindeki karla kaplı evler, dronla görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Uludağ eteklerinde kar yağışı sonrası rengarenk müstakil evlerin çatıları karla beyazlandı. Kayakseverler tarafından 'beyaz cennet' olarak adlandırılan bölgede, dron ile çekilen görüntüler görsel bir şölen sundu.

BURSA'da kar yağışı sonrası Uludağ'ın eteklerinde bulunan renkli müstakil evlerin çatıları, beyaza büründü. Görsel şölen sunan evler, dronla görüntülendi.

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı Bursa'da da etkili oldu. Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladıkları Uludağ'da kar kalınlığı 62 santimetre olarak ölçülürken, eteklerindeki rengarenk müstakil evlerin çatıları karla beyaza büründü. Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi'nde bulunan, genellikle 3 katlı olarak inşa edilen bu evlerin sunduğu görsel şölen, dronla görüntülendi.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK-Hüseyin SEZGİN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını duyurdu

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi

Bir yaş grubuna yasak geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
HÜDA PAR'dan ortalığı karıştıracak 'zina' çıkışı

Meclis'teki partiden, ortalığı karıştıracak "zina" çıkışı
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
Sözleşmesi sezon sonu biten Icardi için sürpriz talip

Sürpriz gelişme! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
New York'un Belediye Başkanı Mamdani'den ilk gün hamlesi: İsrail'e destek kararları iptal

Göreve gelir gelmez aldığı ilk karar, Netanyahu'yu delirtecek