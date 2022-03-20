Bursa'da kar nedeniyle kapanan 276 mahallenin yolu açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde son 24 saatte 16 mahallede kapanan 276 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının yeniden etkili olmasıyla karla mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

178 iş makinesi ve kamyon ile 508 personelden 100 ekip oluşturan Büyükşehir Belediyesi, yol açma çalışmaları için 7/24 esaslı çalışıyor.

Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü yüksek kesimlerde dondurucu soğuğa rağmen görevlerini sürdüren ekiplerin son 24 saatteki çalışmalarıyla, Büyükorhan'da 8, İnegöl'de 57, Orhaneli'de 10, İznik'te 35, Keles'te 10, Mustafakemalpaşa'da 59, Kestel'de 12, Gürsu'da 2, Osmangazi'de 10, Gemlik'te 4, Nilüfer'de 12, Orhangazi'de 10, Karacabey'de 6, Mudanya'da 3, Yenişehir'de 33 ve Harmancık'ta 5 mahalle yolu ulaşıma açıldı.