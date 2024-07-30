Bursa'da Kanser Tedavisi Gören İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özay Başkent İçin Tören Düzenlendi

Bursa'da kanser tedavisi gördüğü sırada 47 yaşında vefat eden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özay Başkent için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Eğitim, Sosyal Hizmetler ve Sağlık, Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürlüklerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 2 çocuk annesi Başkent'in naaşı, hastane morgundan alınarak İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Başkent'in çocukları İrem Yıldırım ve Salih Mert Yıldırım ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Başkent'in özgeçmişinin okunması ve dua edilmesiyle sona eren törene, Başkent'in yakınları, emniyet yetkilileri ve çok sayıda polis memuru katıldı.

Özay Başkent'in cenazesi, Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kılınacak namazın ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.