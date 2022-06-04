Bursa'da kamyonla çarpışan taksinin şoförü ve yolcu yaralandı - Haberler

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Bursa'da kamyonla çarpışan taksinin şoförü ve yolcu yaralandı

AA - Mustafa Bikeç - Güncel
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Bursa'da kamyonla çarpışan taksinin şoförü ve yolcu yaralandı

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Yıldırım ilçesinde B.Ş. idaresindeki 16 T 0267 plakalı taksi ile N.Ö'nün kullandığı 16 GC 451 plakalı kamyon, Yunus Emre Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada, taksinin şoförü B.Ş. ile bu araçta bulunan yolcu M.Ş. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Mustafa Bikeç - Güncel

Yıldırım Bursa Güncel Haberler

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