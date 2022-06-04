Bursa'da kamyonla çarpışan taksinin şoförü ve yolcu yaralandı - Haberler

Bursa'da kamyonla çarpışan taksinin şoförü ve yolcu yaralandı Bursa'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı. Bursa'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı. Yıldırım ilçesinde B.Ş. idaresindeki 16 T 0267 plakalı taksi ile N.Ö'nün kullandığı 16 GC 451 plakalı kamyon, Yunus Emre Bulvarı'nda çarpıştı. Kazada, taksinin şoförü B.Ş. ile bu araçta bulunan yolcu M.Ş. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. AA / Mustafa Bikeç - Güncel Yıldırım Bursa Güncel Haberler

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