Bursa'da Kamyonetin Römorkundaki Tekne Kaza Yaptı

BURSA'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan kamyonete bağlı römorkta bulunan tekne, yerinden fırlayıp refüjdeki korkulukları parçalayarak asılı kaldı. Can kaybının yaşanmadığı kazada tekne ve kamyonette hasar meydana geldi.

?Kaza, saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Bursa- Ankara karayolunda meydana geldi. Yavuz Şipit (55) Kocaeli'nden aldığı lüks tekneyi Antalya'ya götürmek üzere 77 ACH 619 plakalı kamyonete bağladığı römorka yükleyerek yola çıktı. İnegöl'ün Avalarlar Kavşağı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce savrulan araç refüje çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonete bağlı römorkta bulunan 215 bin TL değerindeki tekne yola fırladı. Refüjdeki demir korkulukları parçalayan tekne asılı kaldı. Sürücü Yavuz Şipit kazayı yara almadan atlatırken teknede ve kamyonette maddi hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri olası bir kaza ihtimaline karşı önlem alırken Bursa- Ankara istikametinde trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi ve teknenin refüjden kaldırılarak kamyonete bağlı römorka yüklenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.