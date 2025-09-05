Haberler

Bursa'da Kamyonetin Kasasında Yatan Yolcu Görüntülendi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kamyonetin açık kasasında yatarak yolculuk yapan bir kişi, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde 16 MB 7911 plakalı kamyonetin kasasında bir kişinin yatarak yolculuk yaptığı görüldü. Bu sırada arkadan gelen aracın sürücü, yatarken cep telefonuyla uğraşan bu kişiye telefonla kayda aldı.

