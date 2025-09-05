Bursa'da Kamyonetin Kasasında Yatan Yolcu Görüntülendi

BURSA'da, kamyonetin arka kapağı açık kasasında yatarak yolculuk yapan kişi, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde 16 MB 7911 plakalı kamyonetin kasasında bir kişinin yatarak yolculuk yaptığı görüldü. Bu sırada arkadan gelen aracın sürücü, yatarken cep telefonuyla uğraşan bu kişiye telefonla kayda aldı.