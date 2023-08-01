Bursa'da Kamyonet ve Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 6 Yaralı

BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet karşı şeride geçerek otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İnegöl'ün Cerrah Mahallesinde meydana geldi. Paşaören mahallesi istikametine seyir halinde olan Rafet Y. (43) yönetimindeki 34 BLA 067 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı istikamette seyir halinde Filiz Ö. (36) idaresindeki 34 EHF 034 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Dilara Ş. (15), Gülbahar Ş. (35), Canan Ö. (51) ve Nazan Y. (40) yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, yaralıların yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı. (DHA)