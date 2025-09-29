Haberler

Bursa'da Kamyonet Servis Minibüsüne Çarptı, Yayaları Tehlikedin Kurtardı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kamyonetin, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybederek servis minibüsüne çarptığı kaza, yayaların hayatını tehlikeye attı. Sürücünün son anda yaptığı manevra ile büyük bir facia önlendi.

BURSA'da kamyonetin çarptığı servis minibüsü yol kenarında bekleyen yayaların üzerine savruldu. Sürücünün manevrası ile olası facianın önüne geçilirken, kaza ve yayaların kaçma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı'nda meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, önce bariyerlere ardından aynı yönde ilerleyen servis minibüsüne yandan çarptı. Kontrolün kaybolduğu servis minibüsü kaldırımda bekleyen yayaların üzerine yöneldi. Sürücünün son andaki manevrası ile olası facia önlenirken, yayaların panik yaşadığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

