Haberler

Bursa'da Kamyonet Servis Minibüsüne Çarptı, Yayalar Kurtuldu

Bursa'da Kamyonet Servis Minibüsüne Çarptı, Yayalar Kurtuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kamyonetin kontrolünü kaybederek servis minibüsüne çarpmasının ardından minibüs, yol kenarında bekleyen yayaların üzerine savruldu. Sürücünün son anda yaptığı manevra ile büyük bir facianın önüne geçildi.

BURSA'da kamyonetin çarptığı servis minibüsü yol kenarında bekleyen yayaların üzerine savruldu. Sürücünün manevrası ile olası facianın önüne geçilirken, kaza ve yayaların kaçma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı'nda meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, önce bariyerlere ardından aynı yönde ilerleyen servis minibüsüne yandan çarptı. Kontrolün kaybolduğu servis minibüsü kaldırımda bekleyen yayaların üzerine yöneldi. Sürücünün son andaki manevrası ile olası facia önlenirken, yayaların panik yaşadığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın boğazını kesen cani 4 bin kilometre uzakta yakalandı

Genç kızın boğazını kesen cani 4 bin kilometre uzakta yakalandı
35 TL'ye döner satan esnaf: Maliyetini bakın nasıl hesapladı

35 TL'ye döner satan esnaf: Maliyetini bakın nasıl hesapladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.