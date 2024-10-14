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Bursa'da Kamyonet Kazasının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Bursa'da Kamyonet Kazasının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Zeynep Nazlı Sarıkaya'nın kırmızı ışıkta geçerken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandığı anların güvenlik kameralarındaki görüntüleri ortaya çıktı.

KAZANIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde Efe Şayık'ın idaresindeki kamyonetin çarpması sonucu Zeynep Nazlı Sarıkaya'nın ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Sarıkaya'nın, kendisine kırmızı ışık yanarken yanında bulunan bir kişi ile birlikte koşarak yolun karşısına geçmek istediği sırada, kamyonetin kendisine çarparak metrelerce savurduğu görülüyor.

Memet Can YEŞİLBAŞ/ BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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