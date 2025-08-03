Bursa'da Kamyonet Kazası: Sürücü Kaçtı
Bursa'da geri manevra yapan bir kamyonet, park halindeki iki otomobile çarptı. Sürücü kazadan sonra olay yerinden kaçarken, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polis, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
BURSA'da şoförünün geri manevra yaptığı kamyonet, park halindeki 2 otomobile çarptı. Minibüsün şoförü kaçarken, o anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi Nişan Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonet, park halindeki 2 otomobile çarptı. Sürücü kazanın ardından aracıyla birlikte kaçarken, o anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel