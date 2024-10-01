Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Kamyonet Kazası: Kurye Yaralandı

Bursa'da Kamyonet Kazası: Kurye Yaralandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir kamyonet, park halindeki otomobillere çarptıktan sonra Suriye uyruklu bir motosiklet sürücüsüne çarparak yaralanmasına yol açtı. Olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'da kamyonet, önce park halindeki 4 otomobile, ardından da motosiklete çarptı. Kazada, Suriye uyruklu motosikletin sürücüsü kurye Hişam Masri yaralandı. Çevredekiler, yerde ambulans bekleyen Masri'nin yağmurdan ıslanmaması için üzerine şemsiye tuttu.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi'nde meydana geldi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan Gökdere istikametine, 35 PC 642 plakalı kamyonetiyle seyir halinde olan Haktan Ercan (20), ara yoldan aniden caddeye çıktığı iddia edilen Suriye uyruklu kurye Hişam Masri'nin kullandığı 16 MB 7023 plakalı motosiklete çarpmamak için manevra yaptı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Ercan, kontrolünü kaybettiği kamyonetiyle, önce park halindeki 16 AZK 670, 16 BCS 647, 16 ADP 858 ve 34 HVT 174 plakalı otomobillere, ardından da motosiklete çarptı. Motosikletten yola savrulan Hişam Masri yaralandı.

BAŞINDA ŞEMSİYEYLE BEKLEDİLER

Çevredekiler yaralı Masri'nin yardımına koşarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yağmurdan korumak için başında şemsiyeyle beklediği Masri, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Masri'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Barış YILMAZ/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Suriye Bursa Kaza

İsrail'den Lübnan'a 'Kuzeyin Okları' operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı

İsrail'den "Kuzeyin Okları" harekatı! Ordu Lübnan'a karadan girdi

 Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

Lübnan'a harekat devam ederken başka bir ülkeyi daha vurdular

 Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı

Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması
Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti

Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihte bugün ne oldu? 1 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? 1 Ekim hangi burç? Ekim'de doğanlar hangi burç oluyor? BİM AKTÜEL KATALOĞU 1 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 1 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın yükseldi mi, ne kadar? 1 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? Son dakika: Emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşına zam yapılacak mı? Kobra Murat kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Kobra Murat kaç yaşında, nereli? Kobra Murat biyografisi! Söylemezsem Olmaz CANLI izle! Söylemezsem Olmaz canlı yayın! 1 Ekim Söylemezsem Olmaz bugünkü bölümü HD izle! Kızıl Goncalar Cüneyd'e ne oldu? Kızıl Goncalar son bölümde ne oldu? ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE 1 EKİM | Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Samet Şeker olayında son durum nedir? Kızıl Goncalar Meryem ölecek mi? Kızıl Goncalar son bölümde ne oldu? VGM 2024-2025 BURS BAŞVURU EKRANI! VGM burs başvurusu ne zaman başlıyor ve nasıl yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru tarihi
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });