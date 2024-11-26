Üye Girişi
Haberler
Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti

Sanık hemşireden kan donduran sözler: Kötü bir bebekti

 Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar

Bahçeli "Ağaların kapısı açık olur" dedi, Ahmet Türk'ten yanıt gecikmedi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat
Komisyonda gerginlik! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti

CHP'li vekilin sözleri sonrası Bakan Güler salonu terk etti

Bursa'da Kamyonet Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'da Kamyonet Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir kamyonetin refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu sürücü ve yanındaki yolcu yaşamını yitirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri olayın ardından ölümleri tespit etti.

Bursa'nın Kestel ilçesinde refüjdeki ağaçlara çarpıp devrilen kamyonetteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Murat Şenyer (36) idaresindeki mermer firmasına ait 26 FB 139 plakalı kamyonet, Bursa-Ankara kara yolunun Barakfakih mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra ters devrildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin yardım çağrısının ardından kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Şenyer ile aynı araçtaki Mevlüt Kılıç'ın (33) öldüğü belirlendi.

Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
img

Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu şimdi bir ülkeyi sallıyor
img

Otomobil fabrikası kurulacak ilde Çin sokağı da açılıyor
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

25 Kasım Pazartesi reyting sonuçları! 25 Kasım 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 25 Kasım'da kim zirveye çıktı? Masterchef Beyza evli mi? Masterchef Beyza neden şiddete uğradı? Deniz Akkaya gözaltına mı alındı, suçu ne? Deniz Akkaya neden gözaltına alındı? Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi? Beşiktaş teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile görüşüyor mu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti Cemal neden yok? Fırat Çelik Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları nasıl öğrenilir, ALES/3 puanı kaç yıl geçerlidir? 27 Kasım Diyarbakır hava durumu | 27 Kasım Diyarbakır hava durumu nasıl? Diyarbakır'da bugün hava nasıl olacak? A101 28 KASIM 2024 KATALOĞU 28 Kasım A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.