Haberler

Kamyonet çalılık alana uçtu; çarptığı bariyerler 2 otomobilin üzerine düştü

Kamyonet çalılık alana uçtu; çarptığı bariyerler 2 otomobilin üzerine düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybederek başka bir otomobile çarptı. Akabinde bariyerleri aşarak çalılık alana uçan kamyonetin kopan bariyerleri, yolda ilerleyen iki otomobilin üzerine düştü. Facia ucuz atlatılırken, dört araçta hasar meydana geldi.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, otomobile çarpıp bariyerleri aşarak çalılık alana uçtu. Kopan bariyerler seyir halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Kazada yaralanan olmazken, 4 araçta hasar meydana geldi.

Kaza, gece saatlerinde Gemlik Yolu üzerinde meydana geldi. Demirtaş Yolu istikametine giden Ömer Ö.'nün kontrolünü kaybettiği 37 KH 775 plakalı kamyonet, Ercan K. idaresindeki 34 GMM 878 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan kamyonet, demir bariyerlere çarpıp yaklaşık 4 metre yükseklikten çalılık alana uçtu. Bu sırada kopan demir bariyerler, 11 Eylül Bulvarı'nda ilerleyen Emre Ş. yönetimindeki 34 DLB 226 plakalı otomobil ile Berkant G. idaresindeki 16 CZV 10 plakalı otomobilin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerime kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 4 araçta hasar meydana geldi. 37 KH 775 plakalı kamyonetin sigorta ve muayenesinin olmadığı öğrenildi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Komşu kan gölü! Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615'e yükseldi

Komşu kan gölü! Dünyayı ayağa kaldıracak haberler geliyor
Rejim çöküyor mu? ABD'nin 'kaçış' iddiası ortalığı fena karıştıracak

Bir devir son mu buluyor? Bakanlığın iddiası gündeme bomba gibi düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi

Tarihte böylesi ilk kez oluyor
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı

15 ismin test sonucu pozitif çıktı! Aralarında ünlü iş adamı da var
Galatasaray'a çılgın öneri: 75 milyon euroluk Marmoush

Çıldırdı! 75 milyon euroluk yıldızı Galatasaray'a getiriyor
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı

Eski futbolcu Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi

Tarihte böylesi ilk kez oluyor
Oktay Saral 'Fırsatçılık' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi

Vatandaş isyanda! Erdoğan'ın danışmanını haklı çıkartan paylaşımlar
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı

Olası saldırı öncesi ülkelerden peş peşe benzer kararlar