Bursa'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kamyonetin otomobile çarpması nedeniyle yaralanan biri çocuk 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Bursa yönüne giden Ozan Ö. (35) idaresindeki 41 AFA 364 plakalı kamyonet, Orhangazi Kavşağı yakınında aynı istikamette seyreden Yahya G'nin (46) kullandığı 07 TER 60 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan kamyonet, bariyerlere de vurarak durabildi.

Kazada, kamyonet sürücüsü Ozan Ö. ile otomobilde bulunan Göktuğ Enes G. (8) yaralandı. Otomobil sürücüsü ile eşi Özlem G. (40) ve çiftin diğer çocukları Yusuf Kaan G. (15) ise kazayı yara almadan atlattı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.