Bursa'da Kamyonet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Bursa'da Kamyonet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 16 yaşındaki Suriye uyruklu Mutez H. da yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Suriye uyruklu Mutez H.'nin (16), kamyonete otostop çekerek bindiği belirtildi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolu İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ışıklı kavşakta meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir yönüne giden Melih K. (21) idaresindeki 16 BSP 428 plakalı kamyonet, OSB'den kavşağa giriş yapan Fahrettin K.'nin (56) kullandığı 16 BGL 140 plakalı hafif ticari araçla çarpışıp, devrildi. Kazada sürücüler Fahrettin K. ve Melih K. ile kamyonete otostop çekerek binen Mutez H. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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