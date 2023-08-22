Bursa'da Kamyonet Arıza Sonucu Alev Aldı

Bursa'da seyir halindeki bir kamyonet arıza sonucu alev aldı. Hızla büyüyen alevler kameralara yansırken, şans eseri yaralanan veya ölen olmadı.

Bursa'da seyir halindeki bir kamyonet arıza sonucu alev aldı. Hızla büyüyen alevler kameralara yansırken, şans eseri yaralanan veya ölen olmadı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle otoban mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki kamyonet karayolunda ilerlerken motor kısmından bir anda alev aldı. Sürücü kamyoneti yol kenarına çekerek uzaklaştı. Büyüyen alevler hızla sardığı kamyoneti kullanılamaz hale getirdi. Sürücü ve çevredeki vatandaşlar, kamyoneti müdahale ederek söndürdü.

Kamyonetin alev alev yanma anı ise diğer sürücülerin kamerasına yansıdı. - BURSA