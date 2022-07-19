Bursa'da kamyona çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kaldırım ile kamyon arasında kalarak kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kaldırım ile kamyon arasında kalarak kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yahya Başoğlu idaresindeki 16 VT 723 plakalı motosiklet, Bursa-Yalova kara yolu üzerinde Bursa istikametine seyir halindeyken Selim Bıyığıbüyükoğlu idaresindeki 16 AC 1246 plakalı kamyon ile kaldırım arasında kalarak kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Başoğlu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Başoğlu Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Musa Öztürk - Güncel Güncel Haberler

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