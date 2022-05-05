Bursa'da kamyon, yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 6 yaralı (2)

TAKOGRAF EHLİYETİ OKUMAMIŞ

Bursa Çevre Yolunda Emirhan Şen'in (21) hayatını kaybettiği, 6 yolcunun da yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Otobüs şoförü Barış Kantaroğlu'nun olay yerinde alınan ilk ifadesinde, İstanbul'dan Eskişehir'e giderken, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu indirip yoluna devam ettiği sırada takografın ehliyetini okumadığını fark ettiği ve bunun üzerine sinyal vererek yolun sağ şeridine yanaştığında kazanın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

Otobüste bulunan bir çift ise "Arkamı döndüm bir baktım otobüs yıkılarak bize doğru geliyor, hemen eşime sarıldım. Yanımda oturan arkadaşım ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Bir kişiyi de o an kolu kopmuş şekilde gördüm. Diyecek bir şey yok. Allah herkesin yardımcısı olsun, herkese sabır versin. Arkadan TIR çarpmış. Sadece çarpışmanın şiddetini duyduk. Arkadaşımızın durumu çok kötü, şu anda hastanede" ifadelerini kullandı.

Esra TÜRKER/BURSA,