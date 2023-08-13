Bursa'da kamyon ile yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Doğancı Mahallesi'nde Bursa-Orhaneli karayolu üzerinde meydana geldi. Haluk A. (57) idaresindeki 16 AAC 633 plakalı yolcu minibüsü, Bursa'dan aldığı yolcularla Orhaneli istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak, karşı şeritten gelen H.B. (40) yönetimindeki 16 ACZ 691 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası minibüs şoförü ve minibüste bulunan Saime Şahin, A.Ş. (67), A.S. (53), O.A. (41) ve E.M. (18) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde sevk edilen ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Saime Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA