Bursa'da kamyon ile tırın çarpışması anbean kameraya yansıdı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. İki kişinin ağır yaralandığı kazada, kamyon ile mermer yüklü tır çarpıştı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki kişinin ağır yaralandığı kamyon ile mermer yüklü tırın çarpışması anbean kameraya yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Akharem Mahallesi İznik-Gemlik yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Gemlik'ten İznik istikametine seyreden Turgut Akpınar (63) idaresindeki 16 KJ 022 plakalı döküm kumu yüklü kamyon, karşı yönden gelen Hakan Özcan (33) yönetimindeki 11 AJ 420 plakalı 22 ton ağırlığındaki iki mermer bloğun bulunduğu tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası iki aracın sürücüsü sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrasında sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Feci kaza güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor. - BURSA