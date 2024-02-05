Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Kamp Etkinliği Sonrası Depremzede Çocuklara Hediye Dağıtıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Bursa'da kamp etkinliğinde tanışıp arama kurtarma faaliyetlerine de gönüllü katılan 11 kişilik arkadaş grubu, 'Tebessüm' projesiyle Hatay'daki depremzede çocuklara hediye dağıttı.

Bursa'da kamp etkinliğinde tanışıp arama kurtarma faaliyetlerine de gönüllü katılan 11 kişilik arkadaş grubu, "Tebessüm" projesiyle Hatay'daki depremzede çocuklara hediye dağıttı.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 3 ilde gönüllü olarak arama kurtarma faaliyetlerine katılan 11 kişilik grup, depremin yıl dönümünde "Tebessüm" projesiyle tekrar bir araya geldi.

Çeşitli meslek gruplarından oluşan ekip üyeleri, hayırseverlerin destekleriyle aldıkları kıyafet, kitap, defter, kalem, oyuncak gibi malzemeleri Hatay'ın Samandağ ilçesinde konteyner kentte ziyaret ettikleri depremzede çocuklara dağıttı.

Ekiptekilerden bazıları palyaço kıyafeti giyip şarkılar eşliğinde çocuklarla oyun oynarken, bazıları da onların yüzlerini boyayıp keyifli dakikalar yaşattı.

Ekip lideri Burak Baş, AA muhabirine, çocukların yüzünde tebessüm oluşturmak için böyle bir projede bir araya geldiklerini söyledi.

Ekip üyeleriyle kampta tanıştıklarını ve sonrasında iyi bir bağ kurduklarını belirten Baş, "Binlerce oyuncak toplayarak konteyner kentte yaşayan çocukların yüzünde tebessüm oluşturmaya geldik. Daha önce gönüllü ekip olarak gelmiştik. Acıları beraber yaşadık. Şimdi de çocuklarımızın yüzünde tebessüm oluşturmaya geldik." diye konuştu.

Gönüllerden Eda Uğraş da depremin verdiği psikolojik hasarı unutturmak ve çocuklara keyifli anlar yaşatabilmek için burada olduklarını dile getirdi.

Çocuklar mutlu olsun diye yüzlerce kilometre uzaktan geldiklerini aktaran Uğraş, "Onların dünyasına inmek beni çok mutlu ediyor. Onlarla çocuk oldum, şarkı söyledim. İstedikleri resimleri boyadım. Umarım hedefimize ulaşmışızdır." dedi.

Fatih Saylık ise bu tür projelere devam edeceklerini belirtti.

Gül Yavuz, böyle bir projede yer almaktan gurur duyduğunu ifade ederek, "Onların yüzündeki güler yüz her şeye bedel." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Hatay Bursa Deprem Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! 5 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele kimdir? 5 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Miraç Kandili mesajı! Miraç kandili için anlamlı sözler! 6 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 6 Şubat Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 6 Şubat Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? Yarın (Salı) okul var mı, yok mu? 6 ŞUBAT'TA ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLACAK? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 5 ŞUBAT | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? 6 ŞUBAT'TA HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ? Salı günü (yarın) okullar tatil mi 2024? Hatay'da yarın okul var mı? 5 Şubat Güncel Döviz Kuru: Dolar, euro ve altın fiyatları ne kadar? 6 Şubat'ta ne oldu? Geçen yıl 6 Şubat 2023 tarihinde ne oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title